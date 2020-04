Gedi, perdita da 155.180.609,30 euro: il cda approva il bilancio 2019

L’assemblea dei soci di Gedi, presieduta da Marco De Benedetti, ha approvato il bilancio civilistico ed esaminato il bilancio consolidato del gruppo per l’esercizio 2019. Come si legge in una nota, riportata da Primaonline, l’Assemblea dei soci ha deliberato di coprire interamente la perdita d’esercizio, pari a 155.180.609,30 euro mediante l’utilizzo delle riserve disponibili, iscritte in bilancio al 31 dicembre 2019.L’Assemblea ordinaria dei soci ha inoltre deliberato di revocare per il periodo ancora mancante e per la parte non ancora esercitata, l’attuale delega ad acquistare azioni proprie e, contestualmente, di conferirne una nuova. Il buy back, anche in considerazione della struttura patrimoniale del gruppo, potrà essere una leva utilizzabile per creare valore per gli azionisti ed essere utilizzato al servizio di piani di compensi a dipendenti.

La delega ha le seguenti caratteristiche: durata 18 mesi a far data dal giorno successivo l’assemblea; numero massimo di azioni ordinarie acquistabili 20.000.000 del valore nominale di 0,15 euro cadauna tenuto conto che, includendo nel conteggio le azioni proprie già possedute anche tramite controllate, il valore nominale delle azioni acquistate non potrà eccedere la quinta parte del capitale sociale di Gedi; il prezzo di ogni acquisto di azioni dovrà essere non superiore del 10% e non inferiore del 10% rispetto al prezzo di riferimento registrato dalle azioni ordinarie nella seduta del mercato regolamentato precedente ogni singola operazione.

L’Ing. Tatiana Rizzante, che era stata cooptata nel Consiglio in data 7 febbraio 2020, è stata confermata quale Consigliere dall’Assemblea dei Soci.