Google e YouTube entrano a far parte di OBE - Osservatorio Brand Entertainment

L'ingresso del colosso di Mountain View in OBE conferma la centralità del branded entertainment nella comunicazione aziendale moderna

Google entra nella compagine associativa di OBE - Osservatorio Branded Entertainment, l’Associazione che studia e promuove la diffusione sul mercato italiano del branded entertainment come leva strategica per la comunicazione integrata di marca, annuncia l’ingresso tra i propri associati di Google, insieme alla propria piattaforma YouTube. Con un pubblico di 2 miliardi di utenti mensili registrati in tutto il mondo, oltre un miliardo di ore di video e miliardi di visualizzazioni, YouTube è per sua natura «il luogo» in cui le persone raccontano e si raccontano, e dove creativi e brand possono intercettare le audience più pertinenti.

Negli ultimi anni i professionisti del marketing hanno cambiato radicalmente il modo di comunicare con i consumatori. Che si tratti di emozionare, divertire o sensibilizzare, insieme a YouTube hanno dimostrato come, grazie a contenuti di qualità, si possano raggiungere risultati rilevanti e strategici per la costruzione della brand identity e il raggiungimento degli obiettivi di comunicazione e marketing delle aziende, attraverso contenuti mirati e creatività efficaci.

L’ingresso di Google in OBE è la naturale evoluzione di una collaborazione di lungo corso, che vede lo storico player del digitale tra gli sponsor del Master in Branded Entertainment di OBE e UPA, un’opportunità formativa specialistica per tutti i professionisti che desiderino approfondire le proprie competenze in ambito BC&E. Non solo: sempre in collaborazione con Google, nel 2019 l’Osservatorio ha promosso “YouTube Academy”, un’occasione di confronto, riservata esclusivamente ai propri Associati, sulle ultime tendenze del video digitale, con focus sul branded entertainment.

Google non poteva, dunque, mancare nel novero dei Soci dell’Osservatorio, che prosegue nel proprio percorso di crescita, rappresentando tutte le realtà più rilevanti del mondo del branded entertainment e amplificando l’attenzione per i canali di intrattenimento, sia fisici sia digitali, divenuti vettori privilegiati per i contenuti branded e protagonisti nella strategia comunicativa dei brand.

“Siamo felici di entrare a fare parte di OBE. – dichiara Rosella Serra, Advertising Industry Relations Manager di Google – Per Google e YouTube l’ingresso in OBE rappresenta un’opportunità per far crescere insieme il mercato del branded entertainment, stimolando nuovi tavoli di discussione e progetti cross funzionali, e lavorando in sintonia con gli altri membri e con gli stessi obiettivi”.

“Accogliamo con grande entusiasmo l’ingresso in OBE di Google e YouTube, che rafforza il già consolidato rapporto di partnership dell’Osservatorio con uno dei giganti del digitale e con una delle piattaforme chiave per l’espressione dell’intrattenimento di marca. – dichiara Simonetta Consiglio, Direttrice Generale di OBE – La partecipazione attiva di Google ai lavori dell’Osservatorio è un ulteriore segnale dell’interesse del mercato per lo sviluppo del branded entertainment e della volontà e necessità, per tutti gli attori della filiera, di collaborare su framework condivisi, per la comprensione e lo sviluppo di una leva di comunicazione sempre più strategica per il posizionamento dei brand e per la costruzione di una relazione di valore con le audience e tutti gli stakeholder”.

Leggi anche: