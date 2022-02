Governo Draghi, scintille a "L'Aria che Tira" tra Giletti e Maglie

L'Aria che tira, Giletti su caro bollette: "Nostra classe politica non ha pensato a piano energetico"

È scontro tra Massimo Giletti e Maria Giovanna Maglie a L’Aria Che Tira. Il conduttore di Non è l’Arena, ospite sul programma di La7, interpellato su Matteo Renzi da Myrta Merlino, si lascia andare a un plauso nei confronti del leader di Italia Viva. "Ci sono pochi politici che hanno il suo livello. Possiamo avere idee diverse, ma sono pochissimi ad avere la visione strategica come la sua".

Non solo, perché nella puntata di oggi, venerdì 11 febbraio, il giornalista dà atto al leader di Italia Viva di aver portato Mario Draghi a Palazzo Chigi. "Senza lui”, questo, come scrive Liberoquotidiano.it, è il ragionamento, “non avremmo Draghi premier". E Giletti replica ancora: “Il problema è che in Italia la gente non va più a votare, c'è una crisi pazzesca della democrazia. Io penso a mio fratello e a quelle aziende che dovranno pagare molto di più”. La Maglie non ha tardato a rispondere: "Questo lo devi chiedere proprio a Draghi".

"No, io non lo chiedo a Draghi, lo chiedo a tutti i politici che fino ad ora non hanno fatto un piano industriale energetico per questo Paese", ribatte Giletti. Ma non finisce qui. La Maglie chiede al conduttore cosa abbia fatto Draghi in un anno.

"Cosa può fare uno in un anno per un piano che minimo prende dieci anni?", è la spiegazione del conduttore. Ma non finisce qui: "Io sono stufo, abbiamo da anni una classe politica che pensa solo al giorno dopo. Le medie e piccole aziende hanno costi in più e vi assicuro che se si va avanti così chiudono". "Io però ti ho chiesto solo una cosa", rincara la dose l'opinionista. "Io ho tutto il diritto di chiedere la differenza che c'è stata in un anno. Questo governo dei migliori doveva dire almeno una volta sì". E lo scontrano continua. Almeno fino a quando la Merlino è costretta a intervenire e dare la parola anche agli altri ospiti.

