Hayu, da Top Chef 19 a Summer House 6: i nuovi reality in streaming

TOP CHEF, IL REALITY PER I FOOD LOVER, E’ TEMPO DI AFFILARE I COLTELLI

STAGIONE 19 – 4 MARZO

Nella nuova stagione, gli chef condivideranno il loro punto di vista su piatti regionali iconici, spesso legati anche alla diversità etnica che definisce l'identità culinaria di Houston. Gli chef saranno messi alla prova con una sfida a eliminazione che chiederà di cimentarsi nell’arte culinaria nigeriana da far provare agli abitanti di Houston, in un mercato notturno.

KANDI & THE GANG

STAGIONE 1 – MARZO 7

Kandi Burruss di Real Housewives of Atlanta e suo marito Todd Tucker gestiscono un impero di ristoranti in continua espansione ad Atlanta. Nel cuore della città, il loro ristorante del sud, OLG, che prende il nome dalla "Old Lady Gang" composta dalla madre di Kandi, Mama Joyce, e dalle zie Nora e Bertha, è più trafficato che mai. Il ristorante è sempre stato uno dei preferiti dai fan ma sbirciando dietro le tende di questo ristorante a conduzione familiare si scopre che mescolare lavoro e parenti a volte è la ricetta perfetta per creare tensione.





BELOW DECK SAILING YACHT

STAGIONE 3 - OGNI MARTEDI NUOVI EPISODI

Il capitano Glenn Shephard è tornato a bordo della Parsifal III, riunendosi con il capo steward dalla scorsa stagione Daisy Kelliher, l'ingegnere capo Colin MacRae e il primo ufficiale Gary King per navigare attraverso le scintillanti acque di Minorca, Spagna.

Con un contorto pentagono d'amore, una litania di ferite raccapriccianti e un pericoloso incidente potenzialmente dannoso per la nave che minaccia la sicurezza di tutti a bordo questa è la stagione più epica di Parsifal III.

THE REAL HOUSEWIVES OF NEW JERSEY

STAGIONE 12 - OGNI MERCOLEDI NUOVI EPISODI

Teresa Giudice sta finalmente ottenendo la sua tanto meritata felicità quando prende la decisione di andare a vivere con il fidanzato Luis e unire le loro famiglie.

La famiglia viene sempre al primo posto per Melissa Gorga. Dopo le accuse fatte l'anno scorso agli affari di Joe, Melissa arriva in sua difesa, dimostrando perché non si dovrebbe mai scherzare con la sua famiglia.

Nonostante il successo del lancio del libro di Margaret Josephs, scopre che il suo ex-marito era arrabbiato a causa del racconto.

Dolores Catania ha deciso di affittare una nuova casa di città e ama la libertà che ne deriva. Dopo anni in cui le signore hanno messo in discussione la sua relazione con David, Dolores contempla il futuro della sua vita sentimentale.

Jennifer Aydin affronta pubblicamente grande difficoltà e insicurezza nel suo matrimonio quando i segreti di famiglia vengono rivelati e tornano a galla.

Jackie Goldschneider è costretta ad affrontare la sua lunga lotta con un disordine alimentare e arriva a realizzare che la strada verso la guarigione potrebbe essere pericolosa per lei.

Presentata al gruppo da Melissa, Traci Johnson non è estranea ai riflettori. Come moglie di un ex giocatore della NFL, sa cosa vuol dire la popolarità e apprezza la lealtà più di ogni cosa.

SUMMER HOUSE

STAGIONE 6 - OGNI MARTEDI NUOVI EPISODI

Lindsay Hubbard non è sicura di voler continuare la relazione con Jason o uscire con altri e viene attaccata da alcuni dei suoi coinquilini per il suo comportamento. Poco dopo aver lasciato il Vermont, Paige Craig Conover, la vecchia cotta di DeSorbo, è diventato single. Tuttavia, Paige viene a sapere che anche Andrea Denver, sua ex fidanzata, entrerà a far parte della casa. La scorsa estate, Kyle Cooke e la fidanzata Amanda Batula stavano meglio che mai, ma vivere e lavorare insieme nell'ultimo anno ha chiaramente complicato le cose.

A poche settimane dal grande giorno, l’entusiasmo pre-matrimoniale di Amanda è offuscato dai continui litigi tra lei e Kyle. Carl Radke è diventato la versione migliore di sé stesso; la sua carriera è in crescita e si sta concentrando sulla sua salute fisica e mentale. Danielle Olivera ha lasciato il suo lavoro in azienda per correre un grande rischio. Anche se lei e il fidanzato Robert stanno ancora molto bene insieme, hanno trovato difficile mettere la loro relazione al primo posto.

Ciara Miller ha fatto domanda per la licenza di infermiera a New York e ha trovato un appartamento in città, ma presto affronta la nostalgia di casa.

Luke Gulbranson vuole avere un'estate piena di divertimento e romanticismo e si ritrova spinto verso direzioni diverse per tutta l'estate.

Le priorità di Alex Wach sono mangiare sano, fare esercizio e avere un bell'aspetto, quindi sarà in grado di tenere il passo con questo gruppo di festaioli?

Mya Allen si unisce agli amici per un'estate che non dimenticherà mai. Si sta prendendo il suo tempo per trovare un uomo e vuole divertirsi e lasciarsi andare... quale miglior posto che gli Hamptons?

Leggi anche: