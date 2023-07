Google, Microsoft, OpenAI e Anthropic lanciano il Frontier Model Forum

IA, nasce il gruppo per affrontare i rischi

Quattro aziende statunitensi leader nello sviluppo dell'intelligenza artificiale hanno annunciato la formazione di un gruppo dedicato ad affrontare i rischi che le versioni all'avanguardia di questa tecnologia potrebbero comportare. Anthropic, Google, Microsoft e OpenAI, creatore di ChatGPT, hanno creato il Frontier Model Forum per ridurre al minimo i rischi dell'IA e supportare gli standard del settore. Le aziende si sono impegnate a condividere le loro migliori pratiche oltre che tra loro anche con legislatori e ricercatori.



I modelli di "frontiera" si riferiscono a piattaforme di machine learning nascenti e su larga scala che portano l'intelligenza artificiale a nuovi livelli di sofisticazione e hanno anche capacità che potrebbero essere pericolose. "Le aziende che creano questa tecnologia hanno la responsabilità di garantire che sia sicura, protetta e rimanga sotto il controllo umano", ha dichiarato il presidente di Microsoft Brad Smith in una nota, definendo questa iniziativa "un passo fondamentale per riunire il settore tecnologico nel far progredire l'IA in modo responsabile e affrontare le sfide in modo che vada a vantaggio di tutta l'umanità".