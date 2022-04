Il direttore di Affaritaliani Perrino ospite a Speciale Tg2 sabato 23 aprile

Il direttore di Affaritaliani.it Angelo Maria Perrino raccoglie l'invito di Rai 2 e sarà ospite di Speciale Tg2. L'appuntamento è per oggi 23 aprile dalle ore 9.05 alle ore 10.05, per parlare di guerra in Ucraina ed elezioni presidenziali in Francia, con analisi e confronti offerti dagli esperti presenti in studio.

Lo Speciale, a cura di Mariarita Greco, sarà condotto da Maurizio Martinelli. Tra gli ospiti, insieme al direttore Perrino, anche Simona Colarizi (professore emerito di Storia Contemporanea presso l'Università La Sapienza di Roma), Mario Sechi (direttore dell'Agi). Ci saranno poi diversi collegamenti con inviati e corrispondenti Rai da Kiev, Mykolaiv, Leopoli, Parigi, Bruxelles, Mosca e Pechino.