L'app che fa parlare con Gesù, ma si può chiedere di rispondere anche a Satana. Tutti i dettagli

Mancava l'applicazione per parlare con Gesù, l'ultima trovata tecnologica è un successo di accessi. L’ha sviluppata CatLoaf, piccola società indipendente di Los Angeles, creata dal 46enne ingegnere francese Stéphane Peter, già ideatore di applicazioni più "statiche" per ricevere frasi celebri dai "Padri Fondatori", rocker defunti e pure da Oscar Wilde. L’Intelligenza Artificiale auto-generativa - si legge su Repubblica - gli ha ora permesso di spingersi più in là. Gli utenti possono comunicare direttamente – si fa per dire – con entità divine, ponendo ogni sorta di domanda, personale o teologica che sia. A rispondere, gratuitamente, c’è l’intera Sacra Famiglia. Altrimenti, in cambio di un abbonamento mensile da 2,99 dollari, accesso costante a Gesù, Giuseppe e Maria. Insieme ai dodici apostoli, i profeti, gli Evangelisti, Adamo ed Eva, la Maddalena, Lot, Ruth, Noè, Mosè, Giovanni Battista e altri: Satana compreso. E pazienza se il Demonio dell’app è tutt’altro che tentatore.

Quando gli chiedi di tentarti, anzi, svela subito il gioco: "Sebbene il mio proposito è portare l’umanità lontano da Dio, come IA posso fornire solo informazioni etiche, incoraggiandoti a resistere alle tentazioni". Se vi siete mai chiesti come e se Gesù si è innamorato ("Nessuna esperienza romantica ma ho amato molto"), perché Giuda ha tradito ("Attirato dal denaro non ho compreso l’enormità del gesto"), come si sentiva Isacco mentre Abramo preparava il sacrificio ("Esperienza intensa ma avevo fiducia"), se a Noè piacevano gli animali ("Molto, Dio ci ha affidato la responsabilità di prendercene cura").