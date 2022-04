Pasqua di Food Network? Con 4 dolci di Ernst e Frau Knam: eccoli

La Pasqua di Food Network – con Ernst e Frau Knam

JumpCutMedia, la casa di produzione e post-produzione fondata da Massimo Staiti, firma lo speciale “La Pasqua di Food Network – con Ernst e Frau Knam” che andrà in onda sabato 9 aprile alle 18:15, in prima tv su Food Network (canale 33).

In questo speciale gli spettatori saranno portati dietro le quinte del laboratorio di Ernst Knam dove lui e la moglie, Alessandra Mion, per tutti Frau Knam, si preparano per festeggiare la Pasqua con quattro ricette: la torta pasqualina, la pastiera, il puzzle siciliano e l'uovo di pasqua Pollock, signature dish pasquale del re del cioccolato. Nella settimana che porta alla Pasqua sono previste anche diverse repliche: domenica 10/4 alle 14:00, lunedì 11/4 alle 15:00, giovedì 14/4 alle 21:00, sabato 16/4 alle 10:00 e domenica 17/4 alle 18:30.

JumpCutMedia e Discovery, avanti con la partnership

Continua quindi la collaborazione di JumpCutMedia con Discovery, per cui la casa di produzione milanese ha già prodotto numerosi show come Giusina in Cucina, La Dolce Bottega di Renato, Pasta, Orto e Fantasia, e molti altri. Jumpcutmedia è una casa di produzione e post-produzione fondata da Massimo Staiti nel 2012 con sede a Milano.

Nei suoi dieci anni di attività è diventata un riferimento importante per il settore dell’audiovisivo sia nazionale che internazionale, occupandosi della realizzazione di progetti integrati, dall’idea creativa alla finalizzazione: dalle produzioni tv per importanti broadcaster come Discovery Italia (Diario di un Wedding Planner con Enzo Miccio, La Dolce Bottega di Renato, Vado a vivere nel camper) e Viacom (Speciale Mostra D’Arte Cinematografica di Venezia, Cabin 12006) ai branded content per marchi prestigiosi (Indesit, Suzuki, Hyundai), dal video corporate agli spot commerciali (MSC Crociere, Eni, Discovery+, Panasonic, Galbusera, Fiat, Golden Point, Avon), oltre a garantire un servizio tecnico a 360° disponendo di profili specializzati e attrezzature hight quality di ultima generazione.

