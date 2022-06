La7, rissa choc tra Fiano-La Russa: "Non parlare di ebrei con me, vergognati!"

L'Aria che Tira, rissa da Myrta Merlino: urla furibonde tra Emanuele Fiano e Ignazio La Russa

Rissa negli studi de “L’Aria che Tira” tra Fiano e La Russa. Nel salotto di Myrta Merlino, su La7, si discuteva del comizio fatto da Giorgia Meloni dal palco di Vox, partito di estrema destra spagnolo, alleato in Europa, con cui Fratelli d'Italia ha storicamente ottimi rapporti. In Andalusia la leader di Fdi ha dichiarato i suoi "pro" e i suoi "contro".

"Sì alla famiglia naturale, no alla lobby Lgbt, sì alla identità sessuale, no alla ideologia di genere, sì alla cultura della vita, no a quella della morte". Ma anche: "Sì alle frontiere sicure, no alla immigrazione massiva". E ancora: "Sì al lavoro per i nostri cittadini, no alla grande finanza internazionale".

Proprio su questo "no", si è acceso il botta e risposta tra Emanuele Fiano e Ignazio La Russa. "Quando sento parlare della 'grande finanza internazionale' mi vengono i brividi", ha commentato l'esponente del Pd scatenando la reazione dell'esponente di Fratelli d'Italia: "Fatteli passare". "No, non me li faccio passare, ", ha ribattuto Fiano, "tu lo sai meglio di me cosa vuol dire. È stato un comizio di estrema destra: vergognoso". Ribatte La Russa: "Tu sai la nostra vicinanza alle comunità ebraiche. Vergognati tu".

I toni si sono alzati nonostante Myrta Merlino abbia tentato di fare da paciera inutilmente. Fiano ha urlato: "Sciacquati la bocca quando parli con me di ebrei. Perché quando hanno parlato l'ultima volta di grande finanza internazionale hanno gasato dieci persone della mia famiglia. Stai attento a non calunniare. Io non ho paura di nessuno, tanto meno dei fascisti".

