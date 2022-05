Talk, le inchieste di "Fuori dal coro": tra verità e verosimiglianza

Talk show, il dibattito su affaritaliani.it: tra verità e verosimiglianza

In seguito all’articolo “Caso Rai Tg1 e crisi energetica, altro che società liquida: è un mondo di gas”, pubblicato ieri 18 maggio su affaritaliani.it a firma Maurizio De Caro, ci scrive Mario Giordano, conduttore della trasmissione “Fuori dal coro” che replica:

Caro direttore puoi far notare all’architetto De Caro di verificare meglio quanta verità c’è nei servizi/ inchiesta di Fuori dal Coro? Non te lo chiedo per me, ovviamente, ma per i tanti bravi colleghi che ci lavorano e che in questi anni hanno sollevato casi clamorosi, dalle mascherine farlocche ai bambini strappati ingiustamente alle mamme, e che meriterebbero più rispetto.

Di seguito la contro-replica di Maurizio De Caro:



Caro Direttore, conosco Mario fin dai tempi della Voce di Montanelli e non devo ricordargli il mio metodo paradossale analitico-antropologico della società, che ho applicato in centinaia di pezzi scritti per molti quotidiani.

Dunque non devo ribadire che non intendevo minimamente criticare la posizione di Fuori dal coro come luogo esente dalla ricerca della verità, ma al contrario penso che il lavoro della redazione sia quello di creare nella “verosimiglianza" qualcosa che possa essere molto simile alla verità, come il giornalismo diffuso e corrente impone.

È sempre e soltanto una questione di interpretazione, la verità lasciamola ai Santi, di cui questo Paese è affollato.

