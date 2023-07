Netflix luglio 2023: tutte le nuove serie tv e film del mese

Netflix luglio 2023: sarà un mese ricco di novità per l'app di streaming che arricchirà il suo catalogo con nuovi film e serie tv

Netflix come ogni mese è pronta a fornire ai suoi utenti nuovi contenuti dopo aver rivoluzionato il formato dei suoi abbonamenti. Oltre alla serie tv dedicata alla cucina tradizionale delle nonne italiane ci sono tante novità a luglio e in particolare sul tema dei film. Ecco quelli che non potete assolutamente perdervi:

Netflix luglio 2023, i migliori film