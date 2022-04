New York Times, Khan il nuovo direttore: il giornale si rafforza sul digitale

New York Times, Joseph Kahn promosso a direttore: prenderà il posto di Baquet a giugno

Il giornale della Grande Mela cambia direttore. Da giugno, Joseph Kahn sarà il nuovo direttore del New York Times. Kahn, 57 anni, attuale numero due del quotidiano statunitense, prenderà il posto di Dean Baquet, che lascerà la direzione a giugno dopo 8 anni.

Kahn, che ha guidato la redazione internazionale del New York Times, per poi aiutare il quotidiano, come managing editor, nella difficile transizione verso l'era digitale, è stato in passato corrispondente dalla Cina per il Wall Street Journal. Con i suoi reportage dalla Cina ha poi vinto un premio Pulitzer quando lavorava già al Times, nel 2006. Nel 1994, ha fatto parte di un gruppo di giornalisti del Dallas Morning News premiato con un Pulitzer per i reportage sulle violenze contro le donne nel mondo. Nel premercato, il titolo del New York Times cede lo 0,5%.

Leggi anche: