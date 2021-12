Parole più cercate su Google 2021: Serie A, Green Pass e Eriksen...

Parole più cercate su Google 2021: lo sport domina le ricerche con Serie A, Europei, Eriksen e Berrettini. Purtroppo si continua a cercare anche Covid-19

Il 2021 si avvicina alla fine con la speranza che il Covid-19 l'anno prossimo possa fare meno danni, anche se l'arrivo della variante Omicron sembra aver sparigliato tutte le carte sul tavolo. Il Coronavirus è infatti tra i protagonisti delle parole più cercate su Google 2021 in Italia. Guardando alla lista diffusa dal motore di ricerca si può avere un vero e proprio spaccato della pandemia, putroppo ancora in corso, tra chi vuole sapere quali sono le restrizioni per la zona rossa e come fare la pizza in casa e più recentemente come fare il vaccino Covid e ottenere il Green Pass (qui tutti i dettagli sul Super Green Pass, come averlo e quanto dura, in quale caso può essere revocato).

Parole più cercate su Google 2021 in Italia

In Italia come è già successo è il calcio a dominare le ricerche su Google tra Serie A ed Europei, vinti poi dagli Azzurri in finale con l'Inghilterra a Wembley. Tra i personaggi si segnalano invece Christian Eriksen, che dopo aver superato il malore che lo ha colpito a Euro 2020 ha da poco rescisso il contratto con l'Inter, il tennista Matteo Berrettini e i Maneskin, che nell'anno che sta per concludersi hanno vinto Eurovision e MTV Europe Music Awards e preparano la scalata agli USA. Anche la scomparsa di Raffaella Carrà è stata molto seguita nelle ricerche sul motore di ricerca insieme al DDL Zan, che non alla fine non è stato convertito in legge.

Parole dell'anno

Serie A

Europei

Classroom

Raffaella Carrà

Champions League

Personaggi

Christian Eriksen

Matteo Berrettini

Mario Draghi

Gianluigi Donnarumma

Maneskin

Addii

Raffaella Carrà

Michele Merlo

Franco Battiato

Gino Strada

Carla Fracci

Covid 19

Green Pass

Prenota il vaccino anti-Covid

AstraZeneca

Covidoggi

Coprifuoco

Come fare

Lo Spid

Il Green pass

Uno screenshot sul PC

Domanda ATA

Il cubo di Rubik

Come fare...(in cucina)?

La pizza in casa

Il pesto in casa

La besciamella

La conserva di pomodoro

Il sushi in casa

Cosa significa...?

DDL Zan

Zona rossa rafforzata

Resilienza

Transgender

Endemico

Perché...?

Conte si dimette

Non funziona Whatsapp

Gli inglesi hanno tolto la medaglia

Si festeggia l'8 marzo

Isreale attacca Gaza

Vicino a me...

Benzinai

Pizzeria

Bar

Ferramenta

Gelateria

Come..

Scaricare il green pass

Finisce Masha e Orso

Prenotare il vaccino

Fare lo spid

Prenotare la terza dose

Eventi

Serie A

Europei

Champions League

Roland Garros

Wimbledon

Cosa vedere a...

Roma

Torino

Milano

Firenze

Bologna

Parole più cercate su Google 2021 nel mondo

Google ha diffuso anche le parole più cercate nel 2021 a livello internazionale. Tra i trend si segnalano la partita di cricket tra Australia e India, l'Afghanistan con il ritiro delle truppe americane e dei loro alleati dal Paese e Alec Baldwin, che ad ottobre durante le riprese del film "Rust" ha accidentalmente ucciso la direttrice della fotografia, Halyna Hutchins, con una pistola che sarebbe dovuta essere caricata a salve.

Searches

Australia vs India

India vs England

IPL

NBA

Euro 2021

News

Afganistan

AMC Stock

COVID Vaccine

Dogecoin

GME Stock

People