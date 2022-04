Perugia, al via il Festival internazionale del giornalismo

Al via a Perugia il Festival del Giornalismo, da Marco Damilano a Marco Travaglio: tutti gli ospiti

Dopo due anni torna il Festival del giornalismo. É cominciata oggi, mercoledì 6 aprile, la 16a edizione del Festival internazionale del giornalismo a Perugia, dopo due anni di interruzioni causati dalla pandemia. Da oggi fino a domenica 10 aprile, oltre 600 speaker provenienti da tutto il mondo si confronteranno su temi di attualità, nuove tendenze e nuove sfide che gli operatori del settore saranno chiamati ad affrontare.

Gli incontri in programma sono 240. Tra i temi portanti di questa edizione del Festival, ovviamente, compaiono il conflitto in atto in Ucraina e il primo appuntamento in programma è stato incentrato su "Geopolitica dell'informazione, biometrica e diritti umani", con relatori Angelica Bonfanti, Gabriele Suffia e Giovanni Ziccardi.

La mattinata è proseguita con l'incontro su "Contenuti e riuso di informazione tra plagio, open data e diritti", ne hanno parlato Ernesto Belisario, Fernanda Faini e Matteo Jori. Il programma della giornata prevede anche, nel pomeriggio, un approfondimento sul tema del fine vita, a cui parteciperanno, tra gli altri, Marco Cappato e Laura Santi dell'Associazione Luca Coscioni.