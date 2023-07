Pier Silvio boccia Razzi e Carmen Di Pietro per il prossimo Gf. Vento cambiato

Mediaset, Pier Silvio: "Cercate meglio". Bocciata l'intera lista di concorrenti del Gf

La nuova era in Mediaset è ufficialmente iniziata. Pier Silvio Berlusconi è intenzionato a mantenere la promessa fatta ai telespettatori: "Ci sono limiti che hanno a anche fare con sensibilità e rispetto dei singoli. La colpa è sempre di chi fa il prodotto. Ci siamo distratti, la colpa è stata nostra". E dalle parole è passato ai fatti. La conferma arriva dai casting per la prossima edizione del Grande Fratello che partirà il prossimo 11 settembre e sarà condotto da Alfonso Signorini. Fonti beninformate assicurano a FqMagazine - che la prima lista proposta dagli autori del programma è arrivata sulla scrivania di Pier Silvio Berlusconi ed è stata bocciata in toto.