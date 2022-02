Pierluigi Diaco, conduzione su Rai 1 a rischio: sfuma il piano della Meloni

Rai, Diaco salta il ritoro su Rai1: Serena Bortone e Stefano Coletta si mette di traverso. Sarà contenta Giorgia Meloni?

Salta il programma di Diaco su Rai1. Dopo le indiscrezioni degli ultimi giorni sulla conduzione di Pierluigi Diaco di “Signora mia”, in onda nel pomeriggio estivo di Rai1, ora sembra che sia solo un sogno che non si avvererà mai. Infatti, come riporta Dagospia.com, sembra che per il giornalista romano rimanga in piedi solo il progetto di Rai2 nel palinsesto autunnale.

Pierluigi Diaco, Serena Bortone e Stefano Coletta si mettono di traverso alla conduzione su Rai1

Ma che cos’ha fatto saltare l’affare? Sempre secondo voci di corridoio in quel di viale Mazzini, a mettere i bastoni tra le ruote a Diaco sarebbe la conduttrice Serena Bortone, alla guida di Oggi è un altro giorno, in onda proprio nel pomeriggio su Rai1. Tra l’altro, per sua stessa ammissione, la Bortone sarebbe un’amica fraterna del direttore della prima rete del servizio pubblico Stefano Coletta.

Dunque, dopo la pioggia di indiscrezioni sull’ingresso di Pierluigi Diaco nel team di Rai1, è uscita immediatamente una sequela di articoli in esaltazione della giornalista e conduttrice romana, con declamazioni di successi strepitosi di critica e pubblico, riconferme nel palinsesto autunnale e così via, mentre in azienda si scatenava uno tsunami di telefonate inferocite all'Ad Carlo Fuortes e al Superdirettore del Day Time Antonio Di Bella a difesa della signora del pomeriggio di Rai1, e a discapito di Pierluigi Diaco.

Per ora nessuna conferma, ma nel caso che tutte queste indiscrezioni si rivelassero vere, come la prenderà Giorgia Meloni, che aveva telefonato personalmente a Fuortes per l'amico Pigi (n.d.r Diaco)? La leader di Fratelli d'Italia forse malissimo, mentre i suoi uomini in Rai, che non vedevano di buon occhio i suoi favoritismi nei confronti di Diaco, pare si siano tolti un bel peso.

