Rai 3 non solo Giletti: Morgan, Peter Gomez (prime time), Saviano, Minoli e...

Rai 3 rivoluzione: Morgan, Peter Gomez (in prime time), Saviano, Minoli e...

Rai 3 prepara una stagione tv ricca di grandi novità. Tra i canali di viale Mazzini si annuncia quello che forse più di tutti sperimenterà programmi, lanciando nuove sfide. A dirla tutta, senza aspettare l'autunno, la rivoluzione parte già a luglio con il "Newsroom" di Monica Maggioni (otto puntate). Poi dopo le vacanze, ci sarà intanto grande attesa per l'esordio di Massimo Giletti nel suo appuntamento settimanale del lunedì sera (dal 30 settembre, intanto ottimi numeri per lo Speciale Ustica dei giorni scorsi). Prima però il monday night vedrà protagonista Roberto Saviano e il suo Insider.

Conferme su un Report che partirà in anticipo la domenica (ore 20,10 il via per la trasmissione d'inchiesta condotta da Sigfrido Ranucci che torna sugli schermi dal 27 ottobre), ricordando che dal primo settembre sarà on air 'Presadiretta'. Serena Bortone torna. Non con 'Chesarà', ma con un nuovo programma, sotto la direzione Intrattenimento day time (abato alle 20.15, focus sulla cultura).

Il martedì sera di Rai3? Arrivano 'Le ragazze' di Francesca Fialdini e 'Amore criminale' che segna il ritorno di Veronica Pivetti. In seconda serata molto probabilmente si andrà tutti a 'A casa di Maria', con Maria Latella.

Il mercoledì è un must con 'Chi l'ha visto', mentre 'Donne sull'orlo di una crisi di nervi' di Piero Chiambretti passa dal martedì al giovedì (poi arriverà 'Splendida Cornice' con Geppi Cucciari). Come raccontato nei giorni scorsi 'FarWest' di Salvo Sottile si trasferisce al venerdì (era di lunedì quest'anno) e tornerà dall'11 ottobre. La prima serata del sabato vedrà 4 puntate del programma di Peter Gomez 'La confessione'.

'Petrolio' di Duilio Giammaria? Passa al venerdì pomeriggio, ma i fans del programma avranno anche il piacere di vederlo tornare in prima serata con degli speciali.

Non solo prime time. Novità interessanti anche nelle altre fasce. L'access vedrà sulla scena Morgan ('In arte Morgan'), che si alternerà con 'Via dei matti numero zero' di Stefano Bollani. Al mattino 'Agorà' con Roberto Inciocchi e 'Mixer Storia' con Giovanni Minoli dal 7 ottobre.