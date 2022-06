Rai, la sede di viale Mazzini va bonificata. Servono 90 mln, ipotesi addio

Rai, va rimosso l'amianto ma il costo è mostruoso. Verso cambio sede

Ennesimo scossone in Rai. Questa volta non c'entrano talk show, filo putiniani e ascolti tv, ma al centro del dibattito è finito lo storico palazzo di Roma, quello della sede principale di viale Mazzini. Uno degli edifici simbolo della televisione italiana, è malato. E la cura, - si legge su Repubblica - anno dopo anno, crepa dopo crepa, si fa sempre più costosa. La tv di Stato stima in 90 milioni di euro la spesa per bonificare l’immobile dall’amianto (suo antico problema) e per renderlo funzionale: l'edificio è degli anni '60. Una cifra che il bilancio della Rai, per quanto in pareggio, non può sopportare. Per questo, un documento riservato della nostra televisione pubblica — preparato dalle Direzioni interne Asset Management e Infrastrutture Immobiliari — suggerisce al Consiglio di amministrazione della Rai (che non ha ancora preso una decisione in merito) la cessione di Viale Mazzini.

La previsione - prosegue Repubblica - è di realizzare spazi aggiuntivi per 22 mila metri quadri. Abbastanza grandi per ospitare le persone, 1.324 in tutto, che oggi lavorano proprio a Viale Mazzini, distribuite in 18.160 metri quadri di superficie. La notizia della possibile vendita di Viale Mazzini allarma Michele Anzaldi. Dice il deputato di Italia Viva: "Dopo le torri di Rai Way, questa dirigenza Rai vorrebbe svendere un altro pezzo pregiato del patrimonio del servizio pubblico: la storica sede centrale di Viale Mazzini ed altri immobili a Roma. È accettabile che, senza alcun Piano industriale né alcuna chiara direzione, gli amministratori pro tempore della Rai smantellino il patrimonio costruito dall’azienda in decenni di attività, grazie agli incassi del canone degli italiani?". Il futuro della celebre statua del cavallo di bronzo è a rischio, così come la storica sede della Rai.

