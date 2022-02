Roma, Maurizio Costanzo si dimette: "Non mi lasciano fare il mio lavoro"

Maurizio Costanzo lascia l'AS Roma: il giornalista e conduttore si dimette da responsabile della comunicazione

Maurizio Costanzo si dimette da responsabile della comunicazione della Roma. Il giornalista, da luglio entrato a far parte del club giallorosso come consulente esterno, ha annunciato al Corriere dello Sport il suo addio: "Lascio perché non mi è stata data la possibilità di svolgere l'incarico che mi era stato affidato. Sono assolutamente pro Mourinho e tifoso della Roma".

"Avevo un contratto per occuparmi dello stadio", continua, "ma non venivo informato di nulla. Cosa stavo facendo? Ci sono stati mesi molto buoni, ma io non sono abituato a tenere un posto senza fare niente. Ho scritto ai Friedkin che non potevo più assolvere al compito che mi era stato assegnato".

