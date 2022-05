Sawiris si prende Italiaonline, Libero Acquisition sale al 100% del capitale

Italiaonline, la famiglia Sawiris con Libero Acquisition sale al 100% del capitale

La famiglia Sawiris si prende il 100% del capitale di Italiaonline. Libero Acquisition, società del gruppo Orascom, ha infatti stipulato un accordo di acquisto di azioni con Avenue Capital Group e GoldenTree Asset Management Lux per l'acquisizione del 27,5% di Italiaonline di cui Libero Acquisition possiede già il 72,5%.

Italiaonline passa alla famiglia Sawiris, Giacchi (Ceo): "Verso una nuova era di espansione e crescita"

"Con l'ingresso a pieno titolo della famiglia Sawiris, ci aspetta una nuova era di espansione e crescita; continueremo a fornire ai nostri clienti le migliori soluzioni per il loro business digitale; questo è un passo fondamentale per espandere l'impronta digitale di Italiaonline", ha affermato in una nota Roberto Giacchi, amministratore delegato di Italiaonline.

"La famiglia Sawiris e l'intero gruppo Orascom hanno rafforzato ancora una volta il loro impegno nel business gestito da Italiaonline con l'obiettivo di digitalizzare le PMI italiane e di continuare il percorso di crescita della più grande internet company italiana. Questa acquisizione è l'opportunità perfetta per espandere ulteriormente l'interesse del Gruppo nel settore digitale nel mercato italiano", ha commentato il presidente Onsi Sawiris.

