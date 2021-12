Top 100 Informazione Online Comscore, affaritaliani.it ancora in crescita: +8%

Nella rilevazione della Top 100 Informazione Online relativa al mese di novembre, elaborata da Comscore per Primaonline, affaritaliani.it cresce di un ulteriore 8%

Nel complesso, il settore delle news sfiora il 97% di reach, in linea con ottobre e quasi 40 milioni di visitatori unici. Rispetto allo stesso mese degli anni scorsi, si registrano leggere crescite del +2% sul 2020 e del +3% sul 2019.

I dati delle singole testate presentano trend altalenanti.

Citynews è sempre il primo sito di news, ma è in calo del 6% rispetto a ottobre; il tempo speso per visitatore è invece stabile a 9,1 minuti medi. Il secondo player è sempre Fanpage, con i siti che crescono mediamente dell’1%. In terza posizione Caltagirone Editore, che però perde il 5% in termini di audience rispetto ad ottobre. Spicca anche la crescita de Il Giornale rispetto al mese precedente (+19%), mentre Libero perde il 7% e il terzetto composto da Rai, Money.it e Blastingnews registra un’identica perdita del -17%.

Il comparto sport flette leggermente (-0,6%), ma Sky Sport cresce in media del 5% e supera i 10 milioni di visitatori unici. Virgilio Sport balza a quasi 5 milioni (+37% in termini di audience).

Nel settore food, dopo la forte crescita di ottobre su settembre, l’incremento si ferma al +1%, che comunque consente di consolidare i 30 milioni di visitatori unici. Il leader di settore Giallozafferano.it subisce una battuta d’arresto dopo mesi di crescita (-4% rispetto a ottobre). Cookist.it, secondo player, sale del 2%.

Sul tema, leggi anche:

Audiweb, affaritaliani.it ancora in crescita ad agosto: +40% nel giorno medio

Top 100 informazione, dati Comscore: a luglio affaritaliani.it cresce del +38%

Crollo dei giornali online a giugno, ma affaritaliani.it cresce del 27,4%

Dati audiweb di luglio, affaritaliani.it ancora in crescita: +42,3%

TOP 100 informazione online di Comscore, affaritaliani.it cresce ancora: +10%

Con “Corporate”, affaritaliani.it cresce anche nei progetti speciali: +162%