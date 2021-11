Audiweb, affaritaliani.it ancora in crescita ad agosto: +40% nel giorno medio

Continua la crescita di affaritaliani.it su Audiweb: ad agosto +40%

Il trend di crescita di affaritaliani.it si conferma con i dati Audiweb riferiti al giorno medio del mese di agosto 2021. Un ulteriore +40% rappresenta il nuovo balzo in avanti, che fa della nostra testata uno dei migliori performer del periodo, con brand prestigiosi come La Gazzetta dello Sport (+50,7%), AGI (+53%) e Calciomercatoweb (+60%).

Tra le testate più celebri, ci sono anche cali significativi come quelli di Fanpage (-28,6%), RaiPlay (-41,9%) e Mediaset Infinity (-21,8%). La Total Digital Audience registrata da Audiweb nel giorno medio (GM) ad agosto ha raggiunto 36,4 milioni di persone (il 61% della popolazione dai 2 anni in su) che hanno navigato in media per 2 ore e 14 minuti per persona.

La fruizione di internet da Mobile, spiega Audiweb, nel giorno medio ha raggiunto il 77,2% della popolazione maggiorenne, con un livello piuttosto stabile rispetto al mese precedente, mentre la fruizione da computer – rilevata per la fascia 2-74 anni – cala del 12%, trend tipico del periodo estivo e di questo mese dedicato alle ferie estive per gran parte della popolazione.

Non a caso, si avvantaggiano i siti dedicati agli spostamenti e ai viaggi, al tempo libero e allo svago. Come nel caso de ilMeteo che si mantiene al primo posto, raggiungendo 5 milioni 937 mia utenti unici (+5,3% rispetto al giorno medio di luglio), Pinterest con 3 milioni 260 mila utenti (+4,1%) e TikTok con 3 milioni 214 mila utenti (+11,6%). Molto bene anche il settore sport, come dimostrano i già citati dati de La Gazzetta dello Sport e Calciomercatoweb.

Affaritaliani.it è tra i siti di news che crescono maggiormente, “probabilmente per la peculiarità dei contenuti offerti in questo periodo, in controtendenza rispetto a gran parte dei siti di questa categoria che, invece, vedono diminuire l’audience nel giorno medio e la frequenza di consultazione dei propri contenuti e servizi offerti”, scrive Prima Comunicazione.

