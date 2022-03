WhatsApp multi dispositivo: si può chattare anche con telefono non connesso

WhatsApp multi dispositivo: ora si potrà chattare su altri dispositivi senza avere il telefono connesso a Internet

WhatsApp già da diverso tempo sta sperimentando una nuova funzione che permette di liberare la propria versione web, quindi utilizzare da browser su PC e tablet, dal vincolo dello smartphone. Fino ad oggi è stato possibile chattare su altri terminali fissi o mobili solo se il cellulare era connesso a Internet. Oggi WhatsApp multi dispositivo è diventato una realtà.

WhatsApp multi dispositivo: tutte le novità sull'ultima funzione dell'app

Con WhatsApp multi dispositivo è possibile messaggiare o effettuare videochiamate solo su PC o tablet. Lo smartphone verrà utilizzato solo per configurare gli altri device e connettere così lo stesso profilo dell'app di messaggistica. L'azienda di proprietà di Meta non ha fatto nessun annuncio ufficiale ma la funzione di WhatsApp multi dispositivo è già disponibile per qualcuno e a breve lo diventerà per tutti. "Ora puoi inviare e ricevere messaggi senza che il telefono sia connesso a Internet. Usa WhatsApp su un massimo di 4 dispositivi e 1 telefono contemporaneamente", recita la descrizione della versione beta dell'app.

WhatsApp multi dispositivo è certamente un passo avanti importante per gli utilizzatori della piattaforma (miliardi nel mondo) ma ha anche dei limiti. Il primo è che si deve comunque avere un telefono. Il secondo punto negativo è che tra i dispositivi alternati non viene considerato un secondo smartphone. Si potrà quindi utilizzare WhatsApp comunque su un solo telefono.

