Bonus celiachia 2022: fino a 1.500 euro per la spesa, come ottenerlo

Bonus celiachia 2022: a chi spetta il buono per l'acquisto di prodotti gluten free fino a 1.500 euro e come richiederlo

Si stima che in Italia circa 225mila persone soffrano di celiachia e altre 400mila potrebbero essere intolleranti al glutine ma ancora non lo sanno. Tale patologia costringe a seguire una dieta rigorosa per evitare di incorrere in problemi di salute anche peggiori. Sebbene i prodotti gluten free siano oggi ampiamente diffusi il costo resta in molti casi superiore rispetto agli alimenti "per tutti". Per ridurre le spese si puà accedere al bonus celiachia 2022.

Bonus celiachia 2022: requisiti e come richiederlo

Il bonus celiachia 2022 più propriamente è un buono spesa destinato alle persone che soffrono di intolleranza al glutine ma non hanno grande disponibilità economica. Il bonus celiachia 2022 permette quindi di ricevere un sussidio da 627 euro fino a 1.488 euro all'anno. I requisiti per ottenerlo dipendono da età e genere e quindi indirettamente dall'apporto calorico che si deve soddisfare:

6 mesi-5 anni: 56 euro al mese

6-9 anni: 70 euro al mese

10-13 anni: 100 euro al mese per i maschi e 90 euro al mese per le femmine

14-17 anni: 124 euro al mese per i maschi e 99 euro al mese per le femmine

18-59 anni: 110 euro al mese per i maschi e 90 euro al mese per le femmine

60 anni a crescere: 89 euro al mese per i maschi e 75 euro al mese per le femmine

I buoni del bonus celiachia 2022 possono essere utilizzati in tutti i negozi di alimentari e supermercati con prodotti gluen free e farmacie.

La richiesta del bonus celiachia 2022 deve essere presentata presso la propria ASL di riferimento. Per ottenerlo serve una certificazione medica che attesta l'intolleranza al glutine e la tessera sanitaria. E' possibile anche effettuare la procedura in delega a una persona affetta di celiachia.

