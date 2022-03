Doppio mento, rimedi naturali: come farlo sparire senza chirurgia

Doppio mento, rimedi naturali: ecco come eliminare uno degli inestetismi più comuni senza ricorrere alla chirurgia estetica

Il doppio mento è uno dei segnali più evidenti del fatto che la pelle sta invecchiando o che si è in sovrappeso. La pelle cadente è particolarmente visibile ed è quindi normale che tante persone, uomini e donne, vogliano fare di tutto per eliminarla in via definitiva. Il doppio mento ha sostanzialmente due cause. La prima è l'eccessiva retenzione idrica, che provoca un rigonfiamento dei tessuti che diventa particolarmente visibile nella zona del viso e del collo. La seconda è un dimagrimento eccessivo in un breve lasso di tempo. In questo caso la pelle appare molle, cadente e priva di elasticità. In entrambi i casi basta seguire alcuni piccoli consigli per eliminare il doppio mento senza dover ricorrere alla chirurgia estetica.

Doppio mento, rimedi naturali: la dieta da seguire

Come spesso succede la dieta è uno dei fattori più importanti per mantenesi in salute e combattere gli inestetismi, doppio mento compreso. Per questo motivo sarebbe opportuno aumentare il consumo di cibi che stimolano la diuresi, in modo da ridurre la retenzione idrica che provoca il doppio mento. Tra gli alimenti consigliati troviamo quindi anguria, melone e ananas per la frutta e asparagi, sedano, broccoli e cavoletti di Bruxelles per la verdura. Anche il prezzemolo e l'erba cipollina hanno un effetto diuretico.

Doppio mento, rimedi naturali: quali prodotti utilizzare

Anche i prodotti per l'estetica possono aiutare a eliminare il doppio mento. Il consiglio è quello di utilizzare qotidianamente la crema solare per evitare l'invecchiamento della pelle. I danni provocati dai raggi UV sono tra le prime cause della pelle cadente. Altri prodotti utili sono quelli ricchi di vitamina E e i sieri a base di vitamina C che aiuta la produzione di collagene.

Doppio mento, rimedi naturali: i giusti esercizi

Si può fare ginnastica anche con il collo. Per eliminare il doppio mento basta spendere qualche minuto al giorno a distenderlo per bene e ruotare delicatamente la testa più volte. In questo modo si stimola l'elasticità della pelle e si riduce l'effetto "borsa". Non solo, questi esercizi aiutano anche a ridurre l'insorgenza e dimensione delle rughe sul collo.

