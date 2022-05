Colesterolo alto, livelli troppo elevati dipendendo anche da quale farina usi

Colesterolo alto, cibi da evitare: una particolare varietà di farina è meno indicata a chi soffre di questa patologia

Quando si soffre di colesterolo alto bisogna stare molto attenti alla dieta. La maggior parte di questi lipidi vengono prodotti direttamente dall'organismo tramite il fegato, in quanto si tratta di una sostanza fondamentale per la realizzazione della membrana cellulare e altre funzioni. Quello che possiamo controllare per evitare il colesterolo alto sono quindi i grassi che assumiamo tramite l'alimentazione. Quali sono quindi il colesterolo alto cibi da evitare? Sappiamo che alcune pietanze sono più adatte a chi soffre di questa patologia, come particolari varietà di frutta, l'avena e un condimento oggi poco utilizzato in cucina. Pare che anche la qualità della farina abbia una correlazione diretta con il colesterolo alto.

Colesterolo alto, cibi da evitare? Meglio lasciar stare la farina bianca

Il colesterolo alto è tra le cause principali di malattie cardiovascolari anche gravi come infarto e ictus. Un eccesso di grassi cattivi nel sangue (colesterolo LDL) può portare alla formazione nelle arterie delle cosidette placche aterosclerotiche che influiscono negamente sulla capacità di portata del flusso sanguigno. Controllare il colesterolo alto non va quindi sottovalutato.

Per quanto riguarda a farina, diversi studi confermano che quella bianca è la meno indicata per la salute del cuore. Il processo di raffinazione a cui è sottoposto il grano e altri cereali per produrla favoriscono una maggiore introduzioni di zuccheri e carboidrati nell'organismo. Eccedere con prodotti a base di farina bianca può quindi portare a sindrome metabolica, colesterolo alto e obesità. Al contrario la farina integrale ricca di fibre aiuta a controllare la glicemia in chi soffre di diabete e a smaltire più rapidamente ed efficacemente il colesterolo alto. Questo tipo di farina permette poi di integrare vitamine del gruppo B, folati, zinco e ferro che rinforzano il sistema immunitario e di ridurre il senso di fame.

