Colesterolo alto, sintomi fisici: fate attenzione al colore delle unghie

Colesterolo alto, sintomi fisici: guardate spesso le vostre unghie. Se si presentano strane, la colpa potrebbe essere dei "grassi cattivi"

Il colesterolo alto è tra i disturbi più diffusi nella popolazione italiana. Si ritiene infatti che circa il 38% dei nostri concittadini ne soffra. Un eccesso colesterolo LDL nel sangue, chiamato anche "cattivo"; può portare alla formazione delle placche aterosclerotiche che riducono l'efficienza del sistema circolatorio. Si comincia a parlare di colesterolo alto con valori superiori ai 100-129 mg/dL. In questo caso bisogna correre ai ripari modificando presantemente la propria dieta e facendo attività fisica regolare. Alcuni alimenti sono più efficaci di altri contro il colesterolo alto. In particolare una specifica varietà di frutta e tre prodotti che sono molto comuni in primavera. Detto questo, è il nostro stesso corpo a dirci che c'è qualcosa che non va. Infatti ci sono diversi colesterolo alto sintomi fisici a cui prestare attenzione.

Colesterolo alto, sintomi fisici: fate attenzione se avete le unghie di questo colore

Le mani sono spesso utilizzate dal corpo per segnalare problemi di salute. Per quanto riguarda il colesterolo alto bisogna fare attenzione se risultano gonfie e soprattutto le unghie. Se sulla superficie sono presenti una sorta di "rughette" di colore marrone/violaceo, chiamate anche "emoraggia da scheggia", è probabile che i vostri livelli di colesterolo cattivo o LDL siano superiori a quelli consigliati. L'associazione dermatologi americana sottolinea come queste striature potrebbero essere anche causae da lesioni ma se non si ricorda l'occasione in cui ci si è feriti sarebbe consigliabile rivolgersi immediatamente a un medico per evidenziare se ci siano sintomi ulteriori di malattie cardiache.

Le emorragie da schegge possono formarsi quando i livelli di colesterolo alto sono talmente elevati da ostruire in qualche modo le arterie. Il fusso di sangue non regolare porta i piccoli vasi sanguigni nelle dita a scoppiare, lasciando piccoli granelli di sangue rappreso sotto l'unghia.

Leggi anche: