Colesterolo alto, cibi da evitare: svolta per un alimento prima proibito

Colesterolo alto, cibi da evitare? Un alimento prima negato a chi soffre di questo disturbo oggi rientra nella dieta, ma con moderazione

Si parla di colesterolo alto quando i livelli di grassi "cattivi" (colesterolo LDL) nel sangue superano i 240 mg/dl. Questo lipide di per sé è molto utile all'organismo, in quanto viene utilizzato per la costruzione della membrana cellulare e altre funzioni, ma quando si accumula nelle arterie può portare alla formazione delle placche aterosclerotiche che influiscono sulla capacità di trasporto del sistema circolatorio. Ciò a sua volta aumenta il rischio di malattie gravi come infarto ed ictus. In molti quindi si domandano: colesterolo alto cibi da evitare? Una dieta equilibrata infatti è la migliore arma che abbiamo, insieme ad altre buone abitudini come esercizio fisico quotidiano, per combattere il colesterolo alto. Lo zucchero, ad esempio, si nasconde in molti più prodotti di quanto si pensi.

Colesterolo alto, cibi da evitare: addio bando alle uova, ecco quante consumarne a settimana

Quando di parla di colesterolo alto cibi da evitare si pensa subito alle uova. In realtà gli esperti dell'Humanitas hanno rivalutato questo alimento, che rientra comunque in una dieta bilanciata. Il problema sta nel tuorlo, ricco di colesterolo LDL ma pare con una percentuale inferiore rispetto a quella che si pensava fino ad oggi. L'album invece è privo di grassi "cattivi".

Le uova però portano anche altri vantaggi. In primis contengono molti grassi insaturi che aiutano a smaltire il colestero alto. Sono poi un'ottima fonte di proteine, hanno poche calorie e contengono buone quantità di vitamine. Non solo, le uova hanno un'azione benefica sul fegato. In sostanza i benefici di questo alimento superano gli aspetti negativi ma bisogna fare attenzione. Gli esperti consigliano di non mangiarne più 3 a settimana. Nei casi di colesterolo alto, diabete e pressione alta, però, l'assunzione deve essere limitata a 1-2 a settimana. Per aiutarvi al momento della spesa, potete cercare le uova contrassegnate come OMEGA-DHA, che si riferisce al mangime dato alle galline che porterebbe a un alimento più povero di colesterolo cattivo.

Prima di modificare la propria dieta è comunque sempre opportuno rivolgersi a un medico, dietologo o nutrizionista per avere un parere professionale su quale regime alimentare seguire in base ai propri specifici bisogni.

