Coronavirus, come proteggersi: consigli per rafforzare il sistema immunitario

Coronavirus, come proteggersi: una dieta corretta può aiutare a ridurre il rischio di contagio. Ecco le regole dei virologi per rafforzare il sistema immunitario

Il numero di contagiati da Coronavirus in Italia continua a salire (qui gli ultimi dati) ed è stato confermato il primo caso in Nigeria. Le istituzioni invitano la popolazione alla calma ed effettivamente per evitare di contrarre il virus cinese basta seguire alcune piccole regole. Una dieta corretta, ad esempio, aiuta a rafforzare il sistema immunitario e ridurre il rischio di contagio non solo per il Coronavirus ma anche per l'influenza stagionale. Ecco i consigli del virologo Fabrizio Pregliasco dell'Università degli Studi di Milano.

Coronavirus, come proteggersi: i consigli per una dieta ad hoc

"La miglior alimentazione per il nostro organismo, quella che più potrebbe aiutarlo ad affrontare un’infezione da coronavirus, è quella mediterranea. - ha spiegato Pregliasco all'AGI - Consiglio di consumare alimenti ricchi di vitamina B e C, e oligominerali, come lo zinco". Tra gli alimenti utili nella dieta contro il Coronavirus troviamo quindi frutta e verdura, cereali, pesce, riso e uova. Si tratta infatti di prodotti ricchi di vitamina B. La vitamina C si può trovare in agrumi, lattuga, patata e broccoli mentre gli alimenti con più zinco sono cacao, pesce, frutta secca e varie tipologie di legumi.

Coronavirus, come proteggersi: "Niente fumo"

"La seconda regola, valida in realtà sempre, è quella di smettere o limitare il fumo. Nelle forme gravi di Covid-19, che per fortuna sono solo una piccola percentuale, si arriva a sviluppare una polmonite. E’ noto che un non fumatore affronta meglio questa condizione patologica di un fumatore", continua Pregliasco.

Coronavirus, come proteggersi: fare attività fisica

La terza regola è quella di praticare attività fisica. "No sport intensi, specialmente se si è anziani. Ma basta - aggiunge il virologo - fare una semplice camminata che a beneficiarne è tutto il nostro organismo, difese naturali comprese. Uscire un pò all’aria aperta, evitando luoghi chiusi e affollati", soprattutto nelle ore più calde del giorno. Ecco alcuni consigli su quanto sport fare per rafforzare il sistema immunitario.

Coronavirus, come proteggersi:

Tra agli altri consigli di Pregliasco ci sono evitare di assumere integratori per rafforzare le difese immunitarie e per chi soffre di allergia ai pollini "è bene chiedere al proprio medico fin da subito di iniziare la terapia preventiva che aiuta a gestire l’arrivo poi dell’allergia".

Coronavirus, come proteggersi: come prevenire il contagio

La dieta e l'attività fisica sono certamente strumenti utili per evitare il contagio da Coronavirus ma la cosa più importante è la prevenzione. Il rischio si abbassa moltissimo con un'igiene corretta. Ecco i consigli dei dermatologi per evitare di essere colpiti dal virus. Alcune categorie sono più a rischio di altre (qui l'indice di mortalità per età, sesso e condizioni pregresse) , quindi ognuno deve fare la sua parte per limitare il contagio.

Per quanto riguarda la scarsità di Amuchina e altri disinfettanti gel dovuta alla psicosi, l'Oms ha diffuso il procedimento per realizzare un antibatterico fai da te ma i medici comunque consigliano di prediligere prodotti certificati e prodotti industrialmente con annesso certificato di sicurezza perché le soluzioni "da casa" potrebbero risultare pericolose.