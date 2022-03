Diabete Tipo 1, linee guida: è arrivato l'ok dell'Iss, le ultime novità

Diabete Tipo 1, linee guida realizzate da AMD, SID e SIEDP: "Uno strumento estremamente concreto per rafforzare la pratica professionale quotidiana dei diabetologi italiani"

C’è il via libera da parte dell’Istituto Superiore di Sanità alle nuove “Linee guida sulla terapia del diabete mellito di tipo 1”, elaborate dall’Associazione Medici Diabetologi, dalla Società Italiana di Diabetologia e dalla Società Italiana di Endocrinologia e Diabetologia Pediatrica. Le nuove linee guida rappresentano una rivoluzione scientifica, metodologica e culturale che, diversamente dai precedenti standard di cura del 2018, conferiscono un ruolo determinante alle tecnologie e al loro corretto utilizzo per una maggiore efficacia clinica della terapia, parametrando la scelta del device a specifici criteri clinici, e per una maggiore sostenibilità, determinata da una coerente allocazione delle risorse economiche.

In tal senso, le nuove linee guida chiariscono che per le persone con diabete mellito di tipo 1 scompensato e/o con ipoglicemie severe si raccomanda l’utilizzo di sistemi di monitoraggio del glucosio in continuo real-time, e che siano da preferire sistemi di microinfusione dell’insulina, in alcuni casi dotati anche di automatismo, rispetto alla terapia standard con iniezioni sottocutanee. Tutto questo perché il corretto utilizzo delle tecnologie più moderne garantisce importanti benefici clinici e permette quindi di migliorare, giorno per giorno, la qualità di vita della persona con diabete, alleviando in parte il peso della malattia.

Diabete Tipo 1, linee guida: "Oltre al ruolo dedicato alle tecnologie, il documento definisce importanti novità legate all’educazione terapeutica"

"L’importante lavoro realizzato da AMD, SID e SIEDP rappresenta un grande passo in avanti rispetto ai precedenti ‘’Standard di cura’ del 2018. Molto più sintetiche rispetto al passato, le linee guida per la Terapia del DT1 rappresentano uno strumento estremamente concreto - supportato dai dati esistenti in letteratura - per rafforzare la pratica professionale quotidiana dei diabetologi italiani", commentano Graziano Di Cianni, Agostino Consoli e Mariacarolina Salerno, rispettivamente presidenti dell’AMD, della SID e SIDP.

"Oltre al ruolo dedicato alle tecnologie, il documento definisce importanti novità legate all’educazione terapeutica e al processo di transizione strutturato dalla diabetologia pediatrica a quella dell'adulto, evidenziando l’importanza di un coordinamento puntuale tra pediatra e diabetologo. Il documento, infine, sottolinea la centralità di altri importanti aspetti di cura legati alla terapia farmacologica e all’opzione del trapianto di isole pancreatiche, nonché agli interventi terapeutici non farmacologici, relativi allo stile di vita, e centrati sulla necessità di un adeguato esercizio fisico e di una sana alimentazione” .

Per la redazione delle nuove linee guida, gli esperti del panel istituito da AMD, SID e SIEDP si sono avvalsi del rigorosissimo metodo GRADE, che minimizza l’influenza di opinioni personali, ragionamenti deduttivi e preferenze individuali, attenendosi a procedure di sintesi sistematica delle evidenze cliniche ed economiche esistenti in letteratura.

Leggi anche: