Torcicollo rimedi immediati: cosa fare per eliminare il dolore

Torcicollo, rimedi immediati: ecco 4 soluzioni semplici ed efficaci per eliminare il dolore e tornare a vivere la quotidianità normalmente

Il torcicollo è un disturbo molto diffuso e che può essere debilitante, anche se solo per qualche giorno. Basta un piccolo movimento sbagliato per rimanere bloccati a soffrire dal dolore. Fortunatamente di solito il torcicollo sparisce da sé ma ci sono alcune cose da fare per prevenirlo e curarlo quando si presenta. Ecco quindi i consigli della dottoressa Lara Castagnetti, specialista in Riabilitazione Ortopedica e Osteopatia dell’Istituto Humanitas.

Torcicollo rimedi immediati: le cause del dolore

Con torcicollo si intende un forte dolore situato nell'area del collo e impedisce di flettere o ruotare la testa. L'origine di questo disturbo è di natura muscolare o scheletrica. La prima causa è quindi una contrattura muscolare, che si presenta in occasione di sbalzi di temperatura o per l'aver assunto una posizione non corretta per un periodo di tempo prolungato così come movimenti bruschi e traumi, o una patologia della colonna vertebrale.

Torcicollo rimedi immediati: 4 possibili soluzioni al problema

L'esperta ha individuato alcuni torcicollo rimedi immediati per eliminare il dolore nel più breve tempo possibile e riprendere la mobilità:

Fare una doccia tiepida nel momento del dolore più intenso. L'acqua massaggia i muscoli e li rilassa Eseguire piccoli movimenti controllati, come gli esercizi di stretching può aiutare a ridurre il fastidio in tempi brevi. Al contrario di quello che si pensa tenere ferma la testa contribuisce invece a peggiorare la situazione nel suo complesso e dona solo un sollievo momentaneo Assumere farmaci antinfiammatori Sottoporsi al kinesio taping dopo un consulto con il medico. Si tratta di applicare particolari cerotti con funzione antinfiammatoria e antidolorifica

Torcicollo rimedi immediati: cosa fare se il dolore persiste

Nel caso in cui il torcicollo duri per più di una settimana è bene rivolgersi a uno specialista. Lo stesso vale se il dolore si presenta molto di frequente, come una volta al mese, o se si è costretti ad assumere farmaci. In questo caso il torcicollo potrebbe essere sintomo di una malattia della colonna vertebrale come un'ernia del disco o più raramente spondiloartriti e malattie reumatiche autoimmuni. In particolare si deve porre attenzione ad altri sintomi connessi al dolore al collo come mal di testa, schiena e alle spalle. Ancora più grave se il torcicollo è accompagnato da difficoltà respiratoria, a parlare, camminare, deglutire e intorpidimento degli arti.

Leggi anche: