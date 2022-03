Allarme siccità, svolta vicina. Piogge al Nord a fine mese (finalmente)

Pioggia in arrivo verso il 30 marzo con una perturbazione dell'Atlantico



Più di 100 giorni senza pioggia e il Nord-Ovest è in ginocchio. Fiumi secchi e agricoltura al tappeto. Ma ora c'è una speranza: a fine mese potrebbe arrivare la pioggia in Piemonte e in Lombardia, finalmente.

Un quadro davvero incredibile, scrive www.ilmeteo.it, le ultime piogge di una certa consistenza sono state registrate in Piemonte addirittura lo scorso 8 dicembre…in seguito le perturbazioni sono giunte tutte da Est, dirette verso il Centro ed il Sud Italia.

Un altro gruppo di perturbazioni, molto frequenti nella stagione appena conclusa, sono scese invece da Nord: tuttavia, dal Mesozoico esistono le Alpi e dunque tutti i fronti nordici, trovando tale sbarramento montuoso, hanno scaricato la pioggia e la neve tra Svizzera ed Austria, lasciando all’asciutto il Nord. Anzi sul nostro nord-ovest queste perturbazioni hanno portato una decina di forti episodi di Föhn con temperature fino a 20°C in pieno inverno, tra gennaio e febbraio. Niente pioggia, caldo anomalo, vento secco: ecco spiegata la tremenda siccità.

Ma quando torneranno le piogge? All'orizzonte se ne vedono di abbondanti solo tra Portogallo e Spagna, con situazioni anche alluvionali, poi maltempo ancora tra Marocco ed Algeria e zero piogge per l’Italia, almeno per un'altra settimana: 103+7 fa 110 ed ecco il numero che non volevamo scrivere…110 giorni senza piogge, secondo posto ufficiale tra i periodi più secchi dal 1957 in Piemonte.Il primo posto verrebbe raggiunto con 137 giorni come accadde nell'inverno 1999/2000, quello del Millennium Bug… ed in quel caso fu proprio un grandissimo 'bug' atmosferico, un "baco", un’anomalia, che non vogliamo ripetere quest’anno.

Se non piovesse fino al 24 aprile verrebbe battuto anche il ‘baco’ del 2000, ma pare che qualcosa possa muoversi intorno al primo aprile, a meno che non sia un Pesce d’Aprile. Le perturbazioni atlantiche, quelle che portano le piogge significative al nord, seguiranno ancora una volta l'anomala traiettoria Marocco-Algeria-Canale di Sicilia. Con questo spostamento dei fronti atlantici molto a Sud, non sono attese precipitazioni sul nostro settentrione: è probabile invece che tornino fenomeni localmente intensi tra le nostre Isole maggiori il prossimo weekend.

Successivamente, si legge sempre su www.ilmeteo.it, in particolare dal 30 marzo in poi, la strada delle piogge potrebbe deviare più a Nord, a lambire la Francia meridionale e poi ad interessare anche la nostra Pianura Padana. Si intravede la possibilità di un passaggio piovoso il 30 marzo ed uno successivo dopo un paio di giorni: ovviamente, siamo distanti 10 giorni dall’evento e quindi le traiettorie potrebbero cambiare. Speriamo di no, non ce ne vogliano gli amanti di sole e caldo: le assetate terre del Nord attendono la pioggia per la fine del mese.

Leggi anche: