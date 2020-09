Carlos Tavares starter alla 24 ore di Le Mans alla guida di una Peugeot 908

Quest'anno, la 24 Ore di Le Mans sarà teatro di una grande novità. Peugeot Sport rivelerà in questa occasione la sua nuova identità di brand con il suo iconico Leone e le linee principali del suo ritorno alle gare di endurance.

Per sostenere questo grande cambiamento, PEUGEOT ha voluto anche rendere omaggio al suo passato sul leggendario circuito di Le Mans.

Sabato prossimo, 19 settembre, una PEUGEOT 908 scenderà in pista alle ore 13:05 per un giro con alla guida Carlos TAVARES, Presidente di Groupe PSA.

Questo evento è anche un modo per trasmettere la nostra gratitudine agli appassionati e fan del motorsport, ma anche ai volontari, agli organizzatori e ai team che hanno reso possibile questa gara in un anno complicato come quello che stiamo vivendo.

Carlos TAVARES darà il via alla gara come starter ufficiale dell'88a edizione della 24 Ore di Le Mans.