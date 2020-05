Debutta la nuova Porsche 911 Targa

Arriva alla sua ottava generazione la Porsche 911 Targa. Fashion, sportiva e a trazione integrale, la nuova nata della casa di Stoccarda si presenta con due varianti, la Targa 4 e la Targa 4S. Dotata di sistema di azionamento del tetto completamente automatico in soli 19 secondi, l’auto è alimentata da un sei cilindri boxer da 3 litri a doppia sovralimentazione, con una potenza di 283 kW (385 CV) per Targa 4 e di 331 kW (450 CV) per Targa 4S.

Modello, quest’ultimo, in grado raggiunge i 100 kmh con partenza da fermo in appena 3,6 secondi. La velocità massima raggiunta dalla 911 Targa 4 è di 289 kmh e di 304 km/h per la 4S. Per la prima volta sui due modelli è disponibile il sistema Porsche InnoDrive che include il sistema adattivo di regolazione della velocità. Grazie alla funzione Smartlift ottimizzata è possibile programmare l’altezza da terra in modo tale da rendere l’auto adatta a un utilizzo quotidiano. L’elenco degli optional include un’ampia gamma di accessori originali Porsche Tequipment e nuove opzioni di personalizzazione fornite da Porsche Exclusive Manufaktur. Le prestazioni ottimizzate dei nuovi modelli a trazione integrale vanno di pari passo con un ulteriore miglioramento della trazione sull’asse anteriore.

Il gruppo frizione-differenziale è raffreddato ad acqua e dotato di dischi della frizione rinforzati che assicurano una maggiore robustezza e capacità di carico più elevata. Il sistema PASM (Porsche Active Suspension Management) di regolazione elettronica degli ammortizzatori rientra nella dotazione di serie dei nuovi modelli 911 Targa. Questo sistema adatta automaticamente le caratteristiche di smorzamento - migliorando al contempo confort e maneggevolezza – alla situazione di guida specifica e dispone di due opzioni di regolazione manuale, Normal e Sport. Il sistema Porsche Torque Vectoring Plus (PTV Plus), che include un differenziale posteriore autobloccante elettronico con ripartizione completamente variabile della coppia motrice, viene fornito di serie sulla Targa 4S ed è disponibile su richiesta per la Targa 4. Targa 4 monta pneumatici 235/40 ZR su cerchi in lega da 19 pollici sull’asse anteriore e gomme 295/35 ZR su cerchi da 20 pollici sul posteriore. La dotazione di serie del modello 4S prevede pneumatici 245/35 ZR e cerchi da 20 pollici nella sezione anteriore e pneumatici 305/30 ZR montati su cerchi da 21 pollici in quella posteriore.

Dal punto di vista estetico, il profilo è caratterizzato da passaruota anteriori molto più pronunciati e da proiettori a LED, da un cofano con una rientranza particolare che evoca la linea delle prime generazioni della 911. Nella sezione posteriore dominano lo spoiler estensibile e l’elegante barra luminosa perfettamente integrata nella carrozzeria. Fatta eccezione per le sezioni anteriore e posteriore, l’intera carrozzeria è realizzata in alluminio. Nell’abitacolo domina la linea diritta e pulita del cruscotto, nel quale è incassata la strumentazione. Il richiamo ai modelli 911 degli anni ’70 risulta evidente. Accanto al contagiri collocato centralmente – un tratto distintivo delle sportive Porsche –, due sottili display senza telaio forniscono informazioni aggiuntive al conducente. Sotto lo schermo centrale da 10.9 pollici del sistema Porsche Communication Management (PCM) si trova un’unità di comando compatta con cinque interruttori che consentono di accedere direttamente a importanti funzioni del veicolo. La commercializzazione dei nuovi modelli 911 Targa è prevista a partire da agosto 2020. I prezzi d’acquisto (inclusa IVA 22% e dotazioni specifiche) partono da 132.571 euro per la 911 Targa 4 e 148.431 euro per la 911 Targa 4S.