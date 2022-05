Pisa, lo stage non è retribuito: lancia i posacenere

Pisa, scopre che lo stage non è retribuito: ragazza lancia i posacenere del locale

Dopo una giornata di lavoro va dal datore di lavoro per chiedere informazioni sul compenso. L’amara scoperta: lo stage che sta svolgendo non è retribuito. Una notizia che fa andare su tutte le furie una giovane che, in preda all’ira, scaraventa via i posacenere del locale danneggiandoli.

Il fatto, avvenuto in un bar di Tirrenia in Toscana, vede coinvolte una giovane e la proprietaria del locale. Dopo il momento di tensione, la ragazza è fuggita. Non avendo commesso danni, la stagista non è stata rintracciata dalla polizia. La proprietaria potrà comunque scegliere di sporgere querela per il danneggiamento subito.

