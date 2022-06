Armi all’Ucraina, Conte tira in ballo Crosetto e FdI: “Legati a lobby”

”Guerra Russua Ucraina: Conte, FdI molto belligerante perché' legata a lobby

"Fratelli d'Italia ha una posizione molto belligerante e la capisco: e' molto legata alle lobby industriali. Certe posizioni nascono da questi legami. Si puo' comprendere, dunque, come una forza politica si orienti verso investimenti militari a tutta birra". Lo ha detto il leader del M5s, Giuseppe Conte, a Palermo.

Guerra Russia Ucraina, Meloni: io con lobby industriali? Conte dice cose cretine”

Conte afferma che lei è per la guerra perché è vicina alla lobby industriale? "Lui dice delle cose che sono cretine" e "alle cose cretine non rispondo perché credo di essere una persona mediamente intelligente". Lo ha detto la leader di Fdi, Giorgia Meloni, durante la puntata di Porta a porta di ieri sera.

L’allusione di Conte riguarderebbe Guido Crosetto, che si occupa a tempo pieno di aerospazio e soprattutto di difesa in qualità di presidente dell’Aiad, la federazione delle aziende italiane per l’aerospazio, la difesa e la sicurezza, che raggruppa molte delle imprese nazionali – grandi, a partire dalla principale Finmeccanica, medie e piccole – attive nel comparto. L’ex sottosegretario alla Difesa nel VI governo Berlusconi, in passato ha ricoperto il ruolo di coordinatore nazionale di Fratelli d’Italia.

