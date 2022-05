Guerra, il 63,1% degli italiani: stop all'invio di armi all'Ucraina

Sondaggio: ben un italiano su tre preferisce Putin a Biden



La maggioranza netta degli italiani, pari al 63,1%, chiede di stoppare l'invio di armi all'Ucraina. Un messaggio chiaro e inequivocabile per il governo, il Parlamento e tutta la politica. A favore delle armi a Kiev solo il 36,9%. E' il risultato principale del sondaggio realizzato per Affaritaliani.it da Roberto Baldassari, direttore generale di Lab210.



Il 53,8% del campione ritiene poi che il premier Mario Draghi sia andato alla Casa Bianca da Joe Biden per ricevere un riconoscimento per il ruolo dell'Italia. Ma ben il 46,2% degli italiani pensa che il viaggio a Washington del capo del governo sia servito per prendere ordini dal presidente americano.



E infine un altro dato clamoroso. Il 32,2% degli italiani, praticamente uno su tre, preferisce Vladimir Putin a Joe Biden. Un risultato sorprendente considerando la guerra in Ucraina e la storica alleanza Italia-Usa. Con Biden il 67,8% del campione.







