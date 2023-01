Carburanti, torna la sconto sulla benzina. Quando e di quanto. Esclusivo

Benzina, taglio di 10-12 centesimi dal 15 marzo con l'extra-gettito Iva



Affaritaliani.it lo ha scritto per primo, lo scorso 3 gennaio, subito dopo gli aumenti scattati dei prezzi dei carburanti per il mancato rinnovo del taglio delle accise deciso dal governo con l'ultima Legge di Bilancio per il 2023. Ora è arrivata la conferma direttamente dalle parole della premier Giorgia Meloni, dopo la bufera e le polemiche (con conseguente crollo nella fiducia nel sondaggio di Affaritaliani.it).



"Il governo taglierà le accise sulla benzina con le maggiori entrate Iva", esattamente come il nostro giornale ha scritto il 3 gennaio. L'esecutivo, mentre tenta di placare le polemiche con l'incontro con i rappresentanti dei benzinai che hanno proclamato uno sciopero per fine mese (poi congelato), attende di capire quanto sarà l'extra-gettito di gennaio e febbraio (e dei primi giorni di marzo) derivante dall'aumento dell'inflazione, causato anche dall'aumento del prezzo della benzina che, a sua volta, porta a un incremento di moltissimi beni di prima necessità.



Difficile fare stime al momento, ma secondo fonti politiche considerando che il taglio deciso a marzo 2022 dal governo Draghi di 30,5 centesimi, compresa l'Iva, costava poco più di un miliardo di euro al mese, è ipotizzabile - ma serviranno ulteriori conferme - che a partire dal 15 marzo e almeno per un mese e mezzo, comprese quindi anche le feste per la Pasqua, un taglio delle accise di 10-12 centesimi al litro sulla verde e sul diesel.



In questo modo si potrebbe arrivare ai primi di maggio, salvando così le feste e i viaggi per le vacanze pasquali, poi per l'estate si vedrà considerando anche l'andamento dell'inflazione e il costo del prezzo del petrolio. Ma da metà marzo, salvo colpi di scena, ci sarà almeno una piccola boccata d'ossigeno, soprattutto per i tanti pendolari che usano l'auto per lavorare e che non hanno il rimborso trimestrale di 21 centesimi come gli autotrasportatori sulle spese per i carburanti.