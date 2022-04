Forza Italia, Berlusconi sbarca a Roma per blindare la leadership per il 2023

Berlusconi torna sul palco per il 2023. Blinda leadership e Forza Italia per essere ancora lui leader

Forza Italia è "centrale" per il Paese e per il centrodestra, un partito con un grande passato ma anche un grande futuro. Una forza che, al 10% nei sondaggi, conferma il suo posizionamento. Così Silvio Berlusconi, domani nel tardi pomeriggio, tirerà le fila della convention di partito 'L'Italia del futuro', che si è aperta ieri a Roma. Nel suo primo intervento su un palco da almeno due anni, il Cavaliere aprira' la campagna elettorale in vista del 2023, confermando di essere 'in pista', blindando la sua leadership e il 'segmento' - moderato, liberale, fermo nella collocazione euro-atlantica - cui FI si rivolge.

Il presidente di FI poi tornerà a esprimere forte preoccupazione per la guerra in Ucraina. E dovrebbe condannare con fermezza l'invasione russa, senza ambiguità sul ruolo di Vladimir Putin, al quale è legato da un antico rapporto di amicizia personale, e che dovrebbe citare pubblicamente, per la prima volta dall'esplosione del conflitto. Nella prima giornata, coordinata da Antonio Tajani, si sono succeduti sul palco i presidenti di Confindustria, Carlo Bonomi, e di Confcommercio, Carlo Sangalli, e Confartigianato, Marco Granelli. Per i sindacati Pierpaolo Bombardieri, segretario della Uil, e il collega della Cisl, Luigi Sbarra, che ha inviato un intervento perché positivo al Covid-19.

Oggi sono previsti gli interventi dei sottosegretari e ministri azzurri e del segretario del Ppe, Antonio Lopez. Atteso anche un messaggio della presidente dell'Europarlamento, Roberta Metsola. Berlusconi, che è arrivato ieri in treno e alloggia a Villa Grande, la residenza sull'Appia antica, confermerà il sostegno leale di FI al governo, che deve andare avanti fino alla fine della legislatura nel 2023. Ma - ribadirà - non siamo disposti a fare passi indietro sulle nostre storiche battaglie, come quelle sul fisco e la giustizia. Quindi: no a ogni aumento di tasse e alla parte della riforma del catasto che parifica i valori catastali con quelli di mercato, in un momento economico così difficile per L'Europa e per l'Italia.

Da 'padrone di casa', Tajani è intervenuto varie volte durante la giornata di lavori. Il coordinatore di FI ha, quindi, lasciato le conclusioni al presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, che ha lanciato un appello, molto critico, alla classe politica. "Ultimamente c'è stato poco ascolto", ha lamentato Bonomi, dicendosi comunque "felice" per il patto per l'Italia annunciato da Mario Draghi. Il numero uno di viale dell'Astronomia è tornato a chiedere un intervento sul cuneo fiscale.

"Del taglio dell'Irpef neanche ce ne siamo accorti", ha detto. "Perché la politica italiana - tutta la politica italiana - non avverte più la necessità di ascoltare le imprese", ha poi chiesto alla platea. "Perché è insensibile alle istanze del traino del Paese?". Durante la giornata di lavori sono tornati anche i gadget e la colonna sonora di partito. Oltre all'inno di FI, è risuonata anche la tradizionale 'Azzurra liberta'', mentre, tra i gadget, diverse le mascherine Ffp2 con il simbolo di Forza Italia distribuite in sala, insieme a quaderni, tazze, ombrelli e cappellini del Ppe. Domani, quindi, grande attesa per l'intervento di Berlusconi. Nella foto pubblicata sui social, il presidente di FI ha scritto: "In treno in direzione Roma per raccontare 'L'Italia del futuro' di Forza Italia".

Nell'immagine, prima foto ufficiale diffusa dopo i festeggiamenti dell'unione con Marta Fascina, Berlusconi è apparso con una fede al dito. Il Cavaliere è seduto su una poltroncina del treno ad alta velocità, indossa un completo e una polo blu. Nella mano destra impugna un pennarello, mentre con la sinistra tiene fermo degli appunti. La fede - confermata dal suo entourage - è chiaramente visibile.