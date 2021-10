Boccia: "Renzi ammicca a destra". Iv: "Serve un grande centro,Ulivo populista"

"Da tempo Renzi ammicca alla Destra: e' una parabola iniziata da un pezzo. Il voto dei renziani in Senato contro il Ddl Zan e l'alleanza con Micciche' in Sicilia ne sono l'ennesima conferma". Lo ha detto, in un'intervista a Repubblica, Francesco Boccia, ex ministro e responsabile enti locali Dem. Il Pd e' accusato da Renzi di essere populista e, proprio per questo, di avere fatto fallire il ddl Zan. Gli riconosce qualche ragione? "Che il Pd sia un partito populista non ci crede neppure chi lo dice. Il Centrosinistra ha vinto le elezioni in tutte le grandi citta' italiane al voto grazie alla capacita' di costruire un campo largo sui valori condivisi. E questo e' il lavoro che porteremo avanti anche in vista delle prossime amministrative del 2022 e poi delle politiche. A dicembre inoltre, ci sono le elezioni indirette dei consigli provinciali. Gli amministratori - chiamati a coordinare gli investimenti del Pnrr - devono avere una visione progressista ed europeista, nel tempo della societa' digitale interconnessa e integrata e della globalizzazione dei diritti. La destra e' quella dei muri e dei fili spinati. Il nodo e' scegliere con chi si sta. La scena al Senato con applausi e ovazioni sui diritti negati alle persone, fa male a ciascuno di noi".

Faraone: "Centrosinistra ridotto a grillismo populista, ora andiamo verso un grande centro"

E intanto Davide Faraone di Italia Viva ammette che l'obiettivo è andare verso un grande centro, con il no a un Ulivo che insieme al Movimento Cinque Stelle è definito "populista". «Riedizione dell’Ulivo con chi? Con Toninelli e Di Battista? E poi i remake li vedo bene al cinema, ma la politica è un’altra cosa», dice Faraone al Corriere della Sera. "il centrosinistra che vogliono mettere su non ha nulla a che fare col riformismo, pensano più ad una ridotta del grillismo populista. Sono vittime dell’incantesimo Fedez, niente pensieri lunghi, niente profondità, niente buon senso».