Caro energia, il governo al lavoro per un tetto europeo ai prezzi

Guerra in Ucraina, le conseguenze sull'economia italiana

La guerra in Ucraina e le sue conseguenze sull'economia restano drammaticamente al centro della politica italiana anche la settimana che si apre domani. Stando a quanto annunciato da Mario Draghi e ribadito dai ministri Daniele Franco e Roberto Cingolani, il governo è al lavoro per varare alcune misure a sostegno di famiglie e imprese che devono sostenere il peso dell'aumento dei prezzi di materie prime ed energia.

L'obiettivo è tagliare i costi dei carburanti e ampliare la platea del bonus sociale per ridurre le bollette di luce e gas. Le misure potrebbero approdare in Consiglio dei ministri nei prossimi giorni mentre aumentano le richieste da parte dei partiti affinchè l'esecutivo chieda l'autorizzazione alle Camere per un nuovo scostamento di bilancio. Altro nodo all'esame del governo è quello delle nuove regole e restrizioni per contenere l'epidemia di Covid-19 che dovrebbero essere definite prima della scadenza dello stato di emergenza, prevista per il 31 marzo.

Covid, nuove regole per contenere la pandemia

Sempre sul tema pandemia, venerdì si celebrerà la Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia di coronavirus (il presidente della Camera Roberto Fico parteciperà alle celebrazioni a Bergamo, tra le province più colpite nel primo semestre del 2020). Sul fronte del partiti, invece, dopo quello sullo statuto, è atteso il voto degli iscritti del Movimento 5 stelle sulla leadership di Giuseppe Conte. Tra gli appuntamenti istituzionali, si segnalano i colloqui bilaterali con la Santa sede, che si terranno martedì a partire dalle 17.30 a Palazzo Borromeo, in occasione della ricorrenza della firma dei Patti Lateranensi e dell'accordo di revisione del concordato.

Per quanto riguarda i lavori parlamentari, l'Aula della Camera sarà impegnata con l'esame del decreto Ucraina, la riforma dell'ergastolo ostativo, le misure per la prevenzione dei fenomeni eversivi di radicalizzazione violenta, inclusi i fenomeni di radicalizzazione e di diffusione dell'estremismo violento di matrice jihadista e la proposta di legge costituzionale che modifica l'articolo 119 della Costituzione per il riconoscimento delle peculiarità delle Isole e il superamento degli svantaggi derivanti dall'insularità.

Guerra Russia-Ucraina, l'informativa di Di Maio sugli sviluppi della crisi

Mercoledì pomeriggio si svolgerà l'informativa urgente del ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, sugli sviluppi della crisi russo-ucraina. In commissione Giustizia riprende l'esame della riforma del Csm. L'Aula del Senato sarà impegnata con la discussione del decreto Sostegni ter, al suo primo passaggio in Parlamento. Il provvedimento, che scade il 28 marzo, è ancora all'esame della commissione Bilancio. Dovrebbe approdare in Assemblea martedì pomeriggio (dopo la relazione sull'attività svolta dal Copasir nell'ultimo anno e due ddl in materia di agricoltura) o mercoledì. In commissione Giustizia, martedì alle 14,30, la ministra della Giustizia terrà le sue comunicazioni sullo stato di attuazione del Pnrr.

