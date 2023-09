Castrazione chimica per gli stupratori. No di FI alla Lega. Chi ha ragione?

Il video con le parole di Tajani

“Dobbiamo essere molto fermi per quanto riguarda il femminicidio. Come Forza Italia presenteremo una proposta di legge che servirà ad arricchire la proposta del Governo puntando su un’app da poter utilizzare per tutte le donne che vorranno. Riteniamo si debba incidere anche dal punto di vista culturale sulle famiglie. I genitori devono dare l’esempio. Non credo la soluzione sia la castrazione chimica, non è nell’agenda del Governo. Agire sul fisico di una persona non è la soluzione giusta. Meglio quelle educative e sanzionatorie”, le parole del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani, in occasione di una conferenza stampa tenuta presso la sede romana di Forza Italia per presentare l’ingresso nel partito dei consiglieri regionali del Lazio Roberta Della Casa e Marco Colarossi. La castrazione chimica per gli stupratori è un cavallo di battaglia della Lega e di Matteo Salvini. Quindi nuovo scontro tra i due vicepremier.