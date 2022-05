Ddl concorrenza, pronta la fiducia. Schiaffo di Draghi a Lega e 5 Stelle

Draghi ha imposto al Consiglio dei ministri di autorizzare il governo a porre la questione di fiducia sul Ddl concorrenza entro il 31 maggio



Altro tassello, importante, verso la crisi di governo a giugno, come ha scritto anche oggi Affaritaliani.it. Il premier Mario Draghi, dopo l'informativa in Parlamento sulla guerra in Ucraina ha convocato nel tardo pomeriggio un Cdm straordinario per "comunicazione". Una mossa talmente sorprendente che gli stessi ministri non sapevano quale fosse l'oggetto della riunione di governo.



Il presidente del Consiglio, stanco delle liti e delle divisioni nella maggioranza, ha imposto al Consiglio dei ministri di autorizzare il governo a porre la questione di fiducia sul Ddl concorrenza entro il 31 maggio, se ce ne sarà bisogno (Draghi avrebbe fatto una comunicazione secca ai suoi ministri, spiegando che la tempistica di approvazione è fondamentale per rispettare le scadenze sul Pnrr. Di qui, avrebbe prospettato la fiducia entro il 31 maggio). Il provvedimento è ancora arenato a causa della spinosa questione delle concessioni del balneari.



La mossa è di fatto uno schiaffo a M5S e Lega, i più critici sul provvedimento per motivi opposti. Proprio M5S e Lega sono i partiti sul piede di guerra per l'invio di altre armi all'Ucraina, con i pentastellati furiosi anche per il termovalorizzatore a Roma. Altra benzina sul fuoco e altra tensione, con l'ipotesi crisi di governo a giugno ed elezioni a fine estate sempre più probabile.

