Governo, Draghi si dimette. C'è già la data delle elezioni politiche

Governo, Draghi si dimette. Lo rivela Luigi Bisignani

Dimissioni di Mario Draghi a breve ed elezioni politiche domenica 16 ottobre. Leggi l'intervista.



E' vero come ha affermato pochi giorni fa Mario Draghi che il governo arriverà a fine legislatura? "Assolutamente no, non ne può di stare a Palazzo Chigi e se continua con questo metodo di tagliare fuori i partiti dalle nomine saranno gli stessi partiti a farlo saltare al primo voto vero in Parlamento". Ad affermarlo ad Affaritaliani.it è Luigi Bisignani.

"Le nomine vengono decise solo dal premier e dal suo cerchio magico". Quanto potrebbe venire giù tutto, ovvero esserci la crisi governo? "Con le manovre finanziarie anticipate in estate. Le elezioni presidenziali francesi hanno fatto capire a tutti che si può votare senza problemi anche durante la guerra. Il 10 settembre i parlamentari, soprattutto i peones dei 5 Stelle, avranno assicurata la pensione e così si potrà andare alle elezioni politiche anticipate, molto probabilmente domenica 16 ottobre. E tra i motivi per cui penso che si voterà a metà ottobre c'è anche il fatto che i principali partiti non permetteranno a Draghi e Giavazzi di decidere in piena autonomia, come stanno facendo adesso, anche le grandi nomine del prossimo anno, come Eni ed Enel".

E Draghi dove andrà? "Alla guida della Nato. Il suo viaggio tra una o due settimane a Washington servirà anche per chiudere l'accordo con il presidente Biden su questo punto". Bisignani poi parla di Letta, segretario del Partito Democratico, che "è messo meglio di tutto perché non sta facendo assolutamente nulla, non dà fastidio a nessuno. Sterilizza il Pd e raccoglie i cocci di quello che stanno combinando nel Centrodestra. Non solo, Letta ha anche le lobby francesi che operano in Italia che lo aiutano". E Conte? "Ha un sacco di problemi, lasciamolo stare. Io l'ho attaccato molte volte in passato, anche su Affaritaliani.it, ma adesso che è molto debolo voglio esprimere all'ex premier e leader del Movimento 5 Stelle piena e totale solidarietà umana", conclude.

