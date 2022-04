Draghi negativo. Guarito dal Covid: torna a Palazzo Chigi. Il primo dossier...

Draghi negativo al covid. Il premier torna a Palazzo Chigi

Tampone Covid negativo per il premier Mario Draghi, che ha lasciato la residenza umbra di Città della Pieve (da dove aveva lavorato da remoto in questi giorni) per tornare a Palazzo Chigi.

Draghi, primo dossier: nuovo decreto energia

Il primo dossier sul tavolo per Draghi è il nuovo decreto energia, che dovrebbe andare domani in Consiglio dei ministri. Ora ha in agenda una serie di riunioni a partire dall'incontro di aggiornamento con il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Roberto Garofoli. Al centro del lavoro del presidente del Consiglio, il decreto sugli aiuti alle imprese e alle famiglie e il pacchetto energia.

