FdI, fuori chi è stato candidato con FI. Patto segreto Meloni-Tajani. Inside

Molti ex azzurri guardano con interesse a Meloni e a Fratelli d'Italia

Arginare la caduta di Forza Italia alle elezioni europee. Nei sondaggi ormai l'effetto della morte di Silvio Berlusconi è finito e il partito del Cav è tornato a scendere. Ma la notizia che Affaritaliani.it è in grado di rivelare è che c'è stato un accordo siglato mesi fa tra Giorgia Meloni e Antonio Tajani per cui chi alle elezioni politiche del 25 settembre 2022 è stato candidato nelle liste di Forza Italia non verrà candidato in Fratelli d'Italia, né alle Europee né alle tante Regionali che si terranno il prossimo anno.



Il tutto per evitare che figure importanti sui territorio che hanno militato nel partito di Berlusconi, e che si stanno avvicinando a FdI (data quasi al 30% nei sondaggi, sottraggano consensi agli azzurri. Una doccia fredda per molti ex deputati e senatori di FI che guardano con sempre maggiore interesse alla presidente del Consiglio e che speravano di tornare in politica, a Strasburgo o nelle regioni, il prossimo anno.