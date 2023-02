Grillo e il palloncino bianco all'ambasciatore cinese. "Volava sulla mia casa"

Grillo e il palloncino ai cinesi. Cosa c'è dietro al regalo?

Il garante del M5s Beppe Grillo, dopo la prima del suo spettacolo "Io sono il peggiore", in cui ha lanciato frecciate all'ex Di Maio, paragonato a Giuda e massacrato Sanremo per le "linguate" di Benigni a Mattarella, oltre ad aver chiesto se fosse stato lui a rovinare l'Italia alla platea, torna a distanza di pochi giorni ad occuparsi di politica, andando al ricevimento a Roma del nuovo ambasciatore cinese: Jia Guide. Il fondatore del Movimento 5 stelle ruba la scena, regalando al diplomatico un semplice palloncino bianco gonfiabile, di quelli che si usano per le feste.

O meglio glielo restituisce, perché Grillo racconta al diplomatico e agli altri presenti, che in realtà si tratta di un pallone sonda cinese che volteggiava sopra la sua casa di Genova, recuperato per riconsegnarlo al legittimo proprietario. Da parte del comico genovese un modo per ironizzare sui palloni sonda di Pechino rintracciati e abbattuti negli Stati Uniti. Al ricevimento ufficiale - riporta il Corriere della Sera - erano presenti anche altri ospiti politici, c'era anche l'ex ministro dell'Agricoltura Gianmarco Centinaio della Lega, che è anche intervenuto: "Come esponenti della Repubblica Popolare Cinese e della Repubblica Italiana, abbiamo il privilegio di rappresentare non solo due Paesi del G20, ma anche l'eredità di due tra le più importanti civiltà del mondo".