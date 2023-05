I carabinieri strigliano Crosetto: "Rinnovo contratti? Solo belle parole"

Incontro sindacati dei carabinieri-Crosetto: "Per ora dal governo solo belle parole"

"Nessuno stanziamento in bilancio per il rinnovo dei contratti, nessun provvedimento a difesa dei carabinieri vittime di continue aggressioni, nessuna revisione di un sistema pensionistico fortemente penalizzante".

Così si è espresso Vincenzo Romeo segretario generale di Psc (Pianeta sindacale carabinieri) nel corso dell'incontro che si è svolto oggi a Roma tra il ministro della Difesa Guido Crosetto e i rappresentanti delle associazioni sindacali dei carabinieri e della altre forze armate.

"La completa attuazione della legge sui sindacati militari segna il passo - prosegue Romeo - mentre assistiamo a proposte volte ad innalzare i limiti di età per l'accesso ai ruoli delle forze armate che ci lasciano perlomeno perplessi. I carabinieri non sono un ammortizzatore sociale. Ci attendiamo che la marcia immobile del governo finisca. Chiediamo l'allineamento delle forze armate e di polizia italiane alla media europea a cominciare dalle retribuzioni che al momento vedono le donne e gli uomini in divisa i meno pagati in Europa. Alle belle parole devono seguire i fatti".