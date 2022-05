L'Italia presenta all'Onu il patto per la pace: "Kiev neutrale e dentro l'Ue"

Guerra Russia Ucraina, l'Italia prende l'iniziativa a livello europeo

La guerra in Ucraina continua senza sosta da tre mesi, ogni tipo di negoziato è ormai fallito. Putin non intende fermarsi e bombarda il Donbass e il Sud del Paese, con la situazione a Mariupol ormai definitivamente conclusa a favore dei russi, quasi tutti i soldati ucraini nell'acciaieria si sono ormai consegnati all'esercito di Mosca. Vista la situazione sempre più bloccata sul fronte diplomatico, - si legge su Repubblica - il governo italiano ha deciso di prendere l'iniziativa e di presentare all'Onu un documento ufficiale per la pace in Ucraina. Il dossier è stato elaborato alla Farnesina, in stretto coordinamento con Palazzo Chigi. L’ha presentato ieri a New York il ministro Luigi Di Maio durante un colloquio con il segretario generale dell’Onu Antonio Guterres.

Alcuni contenuti della bozza - prosegue Repubblica - sono stati anticipati agli sherpa del G7 e del gruppo Quint. Prevedono un percorso in quattro tappe, sotto la supervisione di un Gruppo internazionale di Facilitazione (GIF): il cessate il fuoco, la possibile neutralità dell’Ucraina, le questioni territoriali: in particolare Crimea e Donbass autonome e un nuovo patto di sicurezza europea e internazionale. Il secondo punto della road map dell’esecutivo riguarda il negoziato multilaterale sul futuro status internazionale dell’Ucraina. L’idea è lavorare attorno all’opzione di una neutralità di Kiev. Tra le condizioni ci sarebbe anche quella che questo status neutrale sia pienamente compatibile con l’aspirazione del Paese di diventare membro a pieno titolo dell’Unione europea.

