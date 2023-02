"Ministero mantenga ruolo guida". Autonomia, si apre il caso Schillaci

Autonomia, Schillaci: "Su salute Ministero mantenga ruolo guida"

"Io credo che per la salute sia necessario che le Regioni siano in qualche modo guidate dal Ministero della Salute. Credo che il Ministero debba avere comunque non solo un potete di indirizzo e distribuzione dei fondi ma deve anche sostenere un meccanismo virtuoso insieme alle Regioni per capire chi lavora meglio e aiutare chi è in difficolta o non riesce a lavorare così bene". Lo ha detto il ministro della Salute Orazio Schillaci a margine del convegno in vista della giornata mondiale sul cancro promosso dalla associazione di oncologia medica Aiom.